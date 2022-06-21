Жданов розповів, на яких напрямках ЗСУ застосовуватимуть американські РСЗВ

За словами військового експерта, США поставили обмеження для України

Олег Жданов розповів, чим Україні допоможуть РСЗВ HIMARS / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не зможе використати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS для ударів по території Росії. Проте нові РСЗВ зможуть дістати до Криму, а також вплинути на перебіг бойових дій на Донбасі та на Херсонщині.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі "Україна 24".

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Жданов зазначив, що адміністрація президента США Джо Байдена поставила Україні обмеження на використання РСЗВ:

"З нас взяли слово, що ми поки не робитимемо пуски по території Росії оперативно-тактичними ракетами. Наш президент публічно це підтвердив у своєму зверненні – сказав, що Україна дотримуватиметься цієї вимоги".

Проте, за словами експерта, "Крим – наша територія, тому тут жодних обмежень немає".

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На питання, де американські РСЗВ будуть найпотрібніші, він відповів:

"На найактивніших напрямках – це Донецький, Луганський. Головний удар зберігається там. І головна мета цього етапу війни з боку Росії полягає в тому, щоб захопити Донецьку та Луганську області в адміністративних кордонах... Другий за значимістю напрямок – це, найімовірніше, Херсон. Можливо, частина цих систем буде відправлена на Херсонський напрямок".

Як пояснив Жданов, американські РСЗВ "дають нам можливість працювати у глибині оборони супротивника, де накопичуються основні резерви військ, основні склади із забезпечення фронту".

"Якщо знищити склади – фронт залишиться без боєприпасів... Це нам дуже допоможе у виконанні завдань як щодо оборони наших міст, так і щодо їх звільнення", – додав він.

Захід дасть Україні РСЗВ

Міністерства оборони США, Великої Британії та Німеччини зобов'язалися надати Україні реактивні системи залпового вогню, повідомили у Пентагоні.

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США нададуть чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142 (HIMARS) та боєприпаси GMLRS;

Велика Британія передасть три пускові установки M270 MLRS із боєприпасами GMLRS;

Німеччина відправить три пускові установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) та боєприпаси GMLRS.

Адміністрація Байдена вважає РСЗВ HIMARS з радіусом дії до 80 км саме тією допомогою, яка сьогодні потрібна Україні на новому етапі війни.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що американські РСЗВ допоможуть ЗСУ вирівняти ситуацію на окремій ділянці фронту.