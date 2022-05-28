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Жданов розповів, як РФ збирається використати раритетні Т-62

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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28 травня, 13:18
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Військовий експерт заявив, що ці танки мають пам'ятати ще Хрущова
Олег Жданов заявив, що росіяни знімають зі зберігання ту техніку, яку можуть зняти.
Олег Жданов заявив, що росіяни знімають зі зберігання ту техніку, яку можуть зняти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не мають перевагу 1:20 в техніці по всій лінії фронту, тому українців не потрібно цим лякати. До того ж одночасно ці 20 танків ворога не атакують.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Що робить Росія

"Не будемо лякати людей, що 1:20. 1:20 вони (російські загарбники – ред.) створили на окремих напрямках у районі Сєвєродонецька за рахунок щільності військ. Це не говорить про те, що в нас по всій лінії фронту 1:20 техніки. Ні, це на ділянках, де вони намагаються прорвати нашу оборону. І одночасно ці 20 танків проти нашого одного не йдуть в атаку – вони йдуть хвилями по декілька машин – 1:4, 1:5. Таку перевагу створюють у ході атак на наші позиції", – розповів він.

За словами експерта, росіяни знімають зі зберігання те, що можуть зняти:

"Вони навіть відмовилися знімати зі зберігання Т-80 – це був найсучасніший на той період радянський танк. Він дуже примхливий – там вертолітний двигун, а сам танк працює на авіаційному газі – це дуже дорого. Тому вони пішли ще далі й знімають Т-62, який простий як трактор в експлуатації. Оцими танками вони намагатимуться створити чисельну перевагу, цими ударними "броньованими кулаками" та піхотою "закидати" наші позиції".

Також Олег Жданов розповів, що танки Т-62 мають "пам'ятати ще Хрущова". Вони були "глибокою модернізацією" Т-55, тобто ще старішого танку. Далі був Т-64, який був проривом у танкобудівельній галузі Радянського Союзу, але був надто дорогим, тому його зняли з виробництва.

"У Т-62 фактично ходова частина залишилася майже такою самою, як і Т-34, тобто великі катки без підтримуючих на гусянках. І в принципі його внутрішня начинка теж – там немає автомата заряджання (воно здійснюється вручну екіпажем танку). Так що оцей танк – це середина XX сторіччя, але їх у них дуже багато", – розповів він.

Цікаво, за словами експерта, те, що на цих танках немає реактивної броні:

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"Тобто вони, як кажуть танкісти, "голі". Тому ураження цих танків може ефективно здійснюватися навіть засобами радянських часів, таких як РПГ-7. NLAW та Javelin – там узагалі шансів немає (в танку – ред.)".

Нагадаємо, розвідка Міноборони Великої Британії заявила, що Росія вже почала готуватися до наступного етапу наступу на Донбасі. Про це свідчить захоплення більшої частини Лимана на півночі Донецької області.

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