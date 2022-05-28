Жданов розповів, як РФ збирається використати раритетні Т-62

Військовий експерт заявив, що ці танки мають пам'ятати ще Хрущова

Олег Жданов заявив, що росіяни знімають зі зберігання ту техніку, яку можуть зняти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не мають перевагу 1:20 в техніці по всій лінії фронту, тому українців не потрібно цим лякати. До того ж одночасно ці 20 танків ворога не атакують.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Що робить Росія

"Не будемо лякати людей, що 1:20. 1:20 вони (російські загарбники – ред.) створили на окремих напрямках у районі Сєвєродонецька за рахунок щільності військ. Це не говорить про те, що в нас по всій лінії фронту 1:20 техніки. Ні, це на ділянках, де вони намагаються прорвати нашу оборону. І одночасно ці 20 танків проти нашого одного не йдуть в атаку – вони йдуть хвилями по декілька машин – 1:4, 1:5. Таку перевагу створюють у ході атак на наші позиції", – розповів він.

За словами експерта, росіяни знімають зі зберігання те, що можуть зняти:

"Вони навіть відмовилися знімати зі зберігання Т-80 – це був найсучасніший на той період радянський танк. Він дуже примхливий – там вертолітний двигун, а сам танк працює на авіаційному газі – це дуже дорого. Тому вони пішли ще далі й знімають Т-62, який простий як трактор в експлуатації. Оцими танками вони намагатимуться створити чисельну перевагу, цими ударними "броньованими кулаками" та піхотою "закидати" наші позиції".

Також Олег Жданов розповів, що танки Т-62 мають "пам'ятати ще Хрущова". Вони були "глибокою модернізацією" Т-55, тобто ще старішого танку. Далі був Т-64, який був проривом у танкобудівельній галузі Радянського Союзу, але був надто дорогим, тому його зняли з виробництва.

"У Т-62 фактично ходова частина залишилася майже такою самою, як і Т-34, тобто великі катки без підтримуючих на гусянках. І в принципі його внутрішня начинка теж – там немає автомата заряджання (воно здійснюється вручну екіпажем танку). Так що оцей танк – це середина XX сторіччя, але їх у них дуже багато", – розповів він.

Цікаво, за словами експерта, те, що на цих танках немає реактивної броні:

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"Тобто вони, як кажуть танкісти, "голі". Тому ураження цих танків може ефективно здійснюватися навіть засобами радянських часів, таких як РПГ-7. NLAW та Javelin – там узагалі шансів немає (в танку – ред.)".

Нагадаємо, розвідка Міноборони Великої Британії заявила, що Росія вже почала готуватися до наступного етапу наступу на Донбасі. Про це свідчить захоплення більшої частини Лимана на півночі Донецької області.

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