Жданов розкрив секрети подвійної стратегії Лукашенка

Жданов розповів стратегію Білорусі у війні з Україною

Розкрито секрет Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

З Лукашенком уся ситуація складна: він проводить підготовку збройних сил, при цьому каже, що не має жодного відношення до війни , яку розв'язала Росія Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проекту "FREEДІМ" на Youtube-каналі "Україна 24" .

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Він робить речі, які робити не збирається: віддає техніку РФ. Мобілізованих та військовозобов'язаних він не мобілізує.

Що сказав Жданов

"Лукашенко віддає техніку та боєприпаси РФ. Людей просто змусили відзначитись у цих військкоматах. Ми бачимо ротацію наших військ уздовж нашого кордону, то мінують, те що розмінують місцевість. Путін його штовхає на це із самогубством, поки він не віддасть наказ" – зазначив він. .

Ситуація з Білоруссю та військовими