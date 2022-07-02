Жданов розкрив секрети подвійної стратегії Лукашенка

З Лукашенком уся ситуація складна: він проводить підготовку збройних сил, при цьому каже, що не має жодного відношення до війни , яку розв'язала Росія Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проекту "FREEДІМ" на Youtube-каналі "Україна 24" .
Він робить речі, які робити не збирається: віддає техніку РФ. Мобілізованих та військовозобов'язаних він не мобілізує.
Що сказав Жданов
"Лукашенко віддає техніку та боєприпаси РФ. Людей просто змусили відзначитись у цих військкоматах. Ми бачимо ротацію наших військ уздовж нашого кордону, то мінують, те що розмінують місцевість. Путін його штовхає на це із самогубством, поки він не віддасть наказ" – зазначив він. .
Ситуація з Білоруссю та військовими
- З Мінська надходять повідомлення, які можуть свідчити про початок прихованої мобілізації на цю війну.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Президент Росії Володимир Путін на найближчій зустрічі із самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком вимагатиме від нього прямого вторгнення армії Білорусі до України .
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Білорусь із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бере участь у військовій агресії проти нашої держави. Путін намагається втягнути Лукашенка у війну максимально.
- Також нагадаємо, є вже п'ять ознак, що Лукашенко таки нападе .