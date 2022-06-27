Жданов прогнозує перекидання РФ в Україну нових сил: ворог ще не видихся

Військовий експерт пояснив, як у Росії змінили концепцію формування резервів

Жданов спрогнозував, що Росія перекине нові сили в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що росіяни змінили концепцію формування резервів За його даними, до серпня Росія може перекинути в Україну додаткові сили, близько 70-80 тисяч військовослужбовців.

Про це Жданов заявив у третьому випуску аналітичної програми "Пояснює Панюта", що вийшов на YouTube-каналі "Україна 24".

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Військовий експерт не став стверджувати, що російські сили остаточно видихнулися.

"Росія вже почала видихатися, у них є проблеми, з одного боку. А з іншого боку, я вам повідомлю таку новину, напевно. Вони в Нижегородській області під Москвою на базі 1-ї танкової армії у пункті постійної дислокації формують 3-й армійський корпус, танковий корпус, де планують закінчити формування у першій половині серпня. І я розумію, він одразу з'явиться в Україні", – повідомив Жданов.

Він пояснив, що у Росії змінили концепцію формування резервів.

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"Вони зрозуміли, що на складах дуже поганий технічний стан цієї техніки, і пішли по військових частинах і почали збирати треті батальйони, що залишилися. Ось полк виставив дві бригадно-батальйонні групи. Перший, другий батальйон – посилення пішло. Залишився ще 3-й батальйон. Ми знаємо, що там теж дуже поганий технічний стан техніки, але він набагато кращий, ніж те, що на довгостроковому зберіганні. І вони зараз повернулися до військових частин і вигрібають звідти все, що є, – така у них концепція", – додав Жданов.

За його словами, з третіх батальйонів може назбиратися десь на сотню батальйонно-тактичних груп так точно.

"Якщо в абсолютних цифрах, це може бути десь 70-80 тисяч військовослужбовців. Дивіться, вони залишилися близько 50 відсотків танків у бойовому складі збройних сил. Тобто це десь близько 1700-1800 танків на сьогоднішній день перебуває у боксах військових частин, не на зберіганні, це не модернізовані танки", – повідомив військовий експерт.

Загалом, за словами Жданова, Росія мала 3,5 тисячі танків у бойовому складі.

"Тому ми тільки підійшли до позначки навіть менше 50%, там 42%, а все інше сьогодні ще знаходиться (у РФ. – Ред.). Так, їх треба звозити з різних кінців, але ми розуміємо – Росія має час, поки ми боремося на Донбасі, і, швидше за все, вони розгорнули цілу систему ремонтно-відновлювальних батальйонів, причому як на лінії фронту, так і в глибині країни. За рахунок цих батальйонів вони йдуть за таким методом: 1 розбраковуємо – 3 збираємо. Поки що так. А ось коли вони почали знімати зі зберігання, там ситуація складалася навпаки: 3 розбраковуємо – 1 збираємо", – додав військовий експерт.

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