Жданов назвав новий дедлайн Путіна з успіхів у Луганській області

Це вже третій чи четвертий дедлайн для російської армії

Путін вибрав дату для нових "успіхів" росіян в Луганській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін поставив черговий дедлайн з захоплення російською армією в Луганській області. Тепер від окупантів очікують "успіхів" до 22 червня.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проекту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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За його словами, це вже третій чи четвертий дедлайн, який ставлять російську армію на Донбасі.

"Якщо ми говоримо про 22 червня, тоді це вже третій чи четвертий дедлайн щодо Луганської області", – сказав Жданов.

Він пояснив, що попередній був – 10 число.

"Мабуть, вони підтягували до 12-го – тоді вони відзначають День Росії. Є таке прислів'я, ще, мабуть, з часів перебудови Горбачова – що б вони не робили, все одно виходило КПРС. Це старі радянські наслідки чи імперські замашки, коли під якусь дату підганяють навіть війну. Це робив Радянський Союз, але ми знаємо, якою ціною, кількістю втрат все це діставалося", – сказав Жданов.

Він констатував, що сьогодні Російська Федерація робить майже те саме.

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"Ми згадуємо, як вони штурмували Донецький напрямок у перші місяці війни, як вони штурмували Київ і не зважали на втрати взагалі. Для них це норма. Людей і техніки у них, на жаль, поки що вистачає", – додав військовий експерт.

Що бажали Путіну на День Росії

Світові лідери звернулися до російського президента 12 червня. Так, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич побажав Росії у день національного свята поразки у війні та відмови від імперських амбіцій.

У соцмережах побажання були жорсткішими. Там бажали, щоб окупанти "платили репарації до кінця своїх днів", а також щоб Росію до наступного року "стерло з лиця Землі".

Раніше повідомлялося, що у Генштабі розповіли, де захисники України відобразили ворожі штурми.

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У той же час, в ISW назвали місто на Донбасі, до якого почала просуватися РФ. Проте були й марні спроби просування.