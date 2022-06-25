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Жданов назвав дві важливі умови для контрнаступу ЗСУ на Півдні

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25 червня, 12:13
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Тільки в цьому випадку масовані обстріли Миколаєва припиняться
Жданов пояснив, що потрібно досягнути ЗСУ під час контрнаступу.
Жданов пояснив, що потрібно досягнути ЗСУ під час контрнаступу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Обстріли Миколаєва припиняться у разі, якщо українські військові проведуть успішний контрнаступ. По-перше, вони повинні постаратися відсунути артилерію РФ. По-друге, потрібно розгорнути комплекси "Гарпун", щоб атакувати ракетний дивізіон "Бастіон", розташований у Криму.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Україна 24".

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Він зазначив, що у Миколаєві ситуація ускладнена.

"Тим більше, що до реактивної артилерії, яка дістає до міста з Херсонської області, ще періодично додається протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон" з ракетами "Онікс". Я рекомендував би, якщо є можливість, з міста мирним громадянам виїжджати", – сказав Жданов.

За його словами, зміна ситуації в місті залежатиме від того, як в українських військових вийде розвиток контрнаступальних дій.

"Щоб постаратися відсунути артилерію РФ, щоб вона не діставала. Це перший момент. А другий момент, я думаю, що треба розгортати і наш комплекс "Гарпун" для того, щоб працювати по тому самому ракетному дивізіону "Бастіон", який стоїть у північно-західній частині Криму. Вогневим впливом тиснути цей дивізіон, щоб він не мав можливості обстрілювати Миколаїв та Одесу", – пояснив Жданов.

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Контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України просуваються на Херсонщині, незважаючи на потужну оборону росіян. У відповідь окупанти нещадно б'ють по південних областях.

Керівник пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські військові вже витратили значні сили на облаштування другого та третього рубежів оборони на тимчасово окупованих територіях області, але змушені користуватися запасними, оскільки навіть з них ЗСУ витісняють ворогів.

Як пояснила керівник пресцентру ОК "Південь", ворог артилерією та ракетами обстрілює території, щойно звільнені ЗСУ або ті, що не були під окупацією. Так загарбники намагаються психологічно тиснути на українців.

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"Вони хочуть довести, що нікуди не втекли, а у них довгі руки і можуть дістати тих, хто ще не бачив їх на власні очі", – зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що саме тому наразі не оголошують, які населені пункти вже вдалося звільнити ЗСУ. Водночас Гуменюк наголосила, що армія просувається, а люди на звільнених територіях привітно зустрічають українських військових.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що з'явилася офіційна інформація про те, що протягом останніх двох з половиною тижнів від лінії фронту до лінії Запоріжжя у бік Мелітополя ЗСУ просунулися більш ніж на 10 км.

Також повідомлялося, що глава української переговорної делегації Давид Арахамія нещодавно заявив, що, найімовірніше, у серпні Київ може відновити переговори з Кремлем після контрнаступів Збройних сил України.

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