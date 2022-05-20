Захисники України перемогли окупантів у ракетній "дуелі" (відео)

Українські оператори протитанкового ракетного комплексу ракетою знищили ворожих "птуристів".

Відео оприлюднило у Facebook командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"У дуелі "птуристів" перемогли оператори ССО України. На одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом", – йдеться в повідомленні.