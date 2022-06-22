Захисники Маріуполя можуть повернутись в Україну найближчим часом — Буданов

Зокрема, йдеться про оборонців "Азовсталі"

Уже найближчим часом захисники Маріуполя можуть повернутися в Україну. Однак поки що точної дати невідомо.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

Деталі

Зокрема, повинні повернутися ті, що тримали оборону на території заводу "Азовсталь". За словами Буданова, йдеться про поетапний обмін полоненими з Російською Федерацією.

На Донбасі взяли в полон "денацифікаторів" з вентилятором та чайником

Поблизу Сєвєродонецька Луганської області, який намагаються оточити російські окупанти, військові ЗСУ взяли в полон двох мародерів. З ними були і "трофеї" – крадена побутова техніка.

"Мисливців за вентиляторами з Росії взяли в полон біля Сєвєродонецька", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Supernova+.

На фото можна бачити, що саме вкрали росіяни: вентилятор без стійки, електричний чайник та мультиварку. Також у них була пляшка горілки, яку рашисти встигли розпити наполовину.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Арестович розповів деталі звільнення з полону парамедикині "Тайри". Також ми писали про те, як в Україні утримують полонених окупантів.