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Боронив Україну з 2014 року: історія загиблого Героя Дмитра Васильєва

Павло Заяць Павло Заяць
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7 липня, 21:30
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Офіцер-ракетник з перших годин повномасштабного вторгнення РФ приступив до виконання бойових завдань
Підполковник Дмитро Васильєв був удостоєний багатьох нагород
Підполковник Дмитро Васильєв був удостоєний багатьох нагород / Фото: Колаж: Сьогодні

Підполковник-ракетник Дмитро Васильєв загинув, захищаючи свою землю від російського вторгнення. Васильєв був командиром другого дивізіону 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара". Загинув у Запорізькій області, посмертно нагороджений званням Героя України.

Дмитру Васильєву було 44 роки. Він народився у Первомайську Миколаївської області. Навчався на артилериста-ракетника, після випуску за розподілом потрапив до 19-ї ракетної бригади у Хмельницький. Військовий спершу хотів перевестися ближче до рідного дому, але зрештою залишився у місті, повідомляє Vsim.ua.

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Васильєв ще у 2014 році одним із перших офіцерів-ракетників просився в район АТО, де тоді було найгарячіше. Так само з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ, а саме від 24 лютого, він зі своїм підрозділом здійснив марш у визначений район і вже за кілька годин приступив до виконання бойових завдань, пише АрміяInform.

Загинув підполковник у Запорізькій області. Разом з побратимами він потрапив під обстріл 18 березня і отримав важкі поранення, наступного дня помер.

У Первомайську в Дмитра Васильєва залишилися батьки, у Хмельницькому – дружина та двоє дітей.

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Дмитра Васильєва неодноразово нагороджували орденами та медалями. Ще за життя отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня, а вже посмертно – II ступеня.

13 квітня він отримав звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) – "за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Іменем Васильєва названо одну з вулиць у Хмельницькому.

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У боях під Сєвєродонецьком загинув герой Михайло Завірюхін

У боях під Сєвєродонецьком загинув Михайло Завірюхін. Він мешканець Броварської громади Київської області. Його батько Ігор Завірюхін у січні 2015 року віддав своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави у зоні АТО. Іменем героя-розвідника названо вулицю у Броварах. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Гідний син свого батька, продовжувач військових традицій – Михайло з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України пішов до лав ЗСУ – захищати свою землю, свою державу, свою сім'ю", – зазначив міський голова.

15 червня під час артилерійського обстрілу Михайло отримав смертельне поранення. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – маленький син.

"Щирі співчуття родині героя… Вічна та світла пам'ять Михайлу Завірюхіну… Герої не вимирають! Вони назавжди поряд з нами…" – наголосив Сапожко.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав історію Героя України Віктора Головка. Також ми писали історію військового-полярника Андрія Зотова.

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Герої не вмирають!

Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…
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