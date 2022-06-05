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Захищав нас з 2014 року: у боях з окупантами загинув майор Олександр Штоюнда

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 червня, 23:57
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Чоловік 8 років був на війні
Олександр Штоюнда загинув на війні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Олександр Штоюнда загинув на війні/Фото: колаж: "Сьогодні"

На війні, яку 24 лютого розпочала Росія проти України, загинув заступник командира 18-го окремого батальйону морської піхоти, майор Олександр Штоюнда.

Про це повідомив український військовослужбовець, журналіст Анатолій Штефан.

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"На війні з 2014 року в складі 72 ОМБр. Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... 8 років...", — написав Штефан на своїй сторінці у Facebook.

Захисник виконував найважчі завдання.

"Він у мене виконував найважчі завдання. Таких людей повинні знати всі. Це взірець військового розвідника", — зазначив командир Олександра Сергій Л.

Військовий загинув захищаючи Україну від російських загарбників.

"Спи спокійно, брате... Біль... Співчуття рідним, близьким та побратимам... Помстимося!", — додав Штефан.

Олександр Штоюнда

Історія загиблого під Харковом військового льотчика Єгора Середюка

Капітан Збройних Сил України Єгор Середюк загинув, захищаючи рідну країну. З першого дня російсько-української війни брав у ній участь.

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Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. 1995 року народження, уродженець села Мартинівське Миколаївської області. Чоловік брав участь у російсько-української війни з самого початку. Мав щонайменше 25 бойових вильотів. Загинув 15 квітня біля міста Ізюм на Харківщині, повертаючись з бойового завдання. Йому було лише 26 років.

У Середюка залишилися дружина та донька. Захисника поховали 20 квітня у селі Серби Житомирської області.

Посмертно був нагороджений званням "Героя України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка". До того ж, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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Герої не вмирають!

Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

Історія героя
Нескорені
Кирило Яшар огли Агасиєв – старший лейтенант ЗСУ, командир взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Група під командуванням офіцера азербайджанського походження під час розвідки місцевості біля села Мала Рогань (Харківська обл.) знищила техніку окупантів, викривши позиції ворога. Герой України.
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