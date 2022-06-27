Захищав Київщину від окупантів. Історія загиблого Героя України Андрія Норова

Захисник нашої країни загинув 13 березня

Андрій Норов помер за Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Андрій Норов — звичайний українець, який захищав свою країну від російських окупантів. Однак, на жаль, на війні без втрат не буває. Чоловіка вбили загарбники РФ, коли він обороняв Київську область.

Про це пише "Армія Inform".

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Історія Андрія Норова

Чоловік народився 6 червня 1977 року у місті Кіровограді (нині — Кропивницький), де закінчив місцеву середню школу № 1. Відслужив строкову військову службу в радянській армії. Потім здобув економічну освіту, 2002-го переїхав у Київ, працював і виховував дітей.

Він завжди був патріотом України — брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2016 році Андрій Норов добровольцем пішов на військову службу за контрактом до лав ЗСУ, свідомо обравши місцем служби 72-гу окрему механізовану бригаду.

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Повернувшись до служби у званні сержанта, чоловік неодноразово брав участь в АТО/ООС, закінчив короткострокові офіцерські курси. У січні 2019 року, коли підрозділи його бригади, що повернулися з ротації до пункту постійної дислокації, урочисто зустрічала вся Біла Церква, і навіть особисто п'ятий президент України Петро Порошенко. Серед найкращих воїнів, які того дня отримали нагороди з рук верховного головнокомандувача, був і молодший лейтенант Норов, удостоєний медалі "За військову службу Україні". 18 березня 2020 року Андрій Норов став кавалером ордена "За мужність" III ступеня.

Усі наступні звання офіцер із позивним "Космос" отримував достроково, вже після початку російської агресії проти України, 5 березня цього року, заступнику командира батальйону з бойової підготовки Андрію Норову було присвоєно чергове військове звання "капітан". 13 березня він загинув, захищаючи Київську область.

"Під його керівництвом у перший день рашистської агресії було знищено кілька ворожих гелікоптерів, а потім очолені ним зведені сили позбавили ворога бойової машини піхоти БМП-2 та трьох вантажівок з майном і боєприпасами, а також складу боєприпасів, що, офіційною мовою, "суттєво підірвало боєздатність противника". Далі підрозділ капітана Норова з боєм визволив маленьке українське місто, але ворог ударив "Градами" і багатьох воїнів було поранено. 13 березня рашисти підло обстріляли колону, яка евакуювала поранених, серед яких був і Андрій Олексійович", — йдеться у повідомленні.

Чоловік був похований на Рівненському кладовищі рідного Кропивницького. У нього залишилася мати, брат, дружина, 15-річна донька та 23-річний син (також офіцер ЗСУ).

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"Ми втратили одного з найкращих людей. Андрій Олексійович Норов, "замкомбата з бою" — той, чиї міномети гатили по ворогу ще до 24 лютого 2022 року, той, хто з перших днів війни знищував кацапів сотнями, бо "треба работать". Олексійович, "Космос" — це шлях від сержанта до капітана, і немає такого місця на будь-яких позиціях батальйону, де б він не був. Він завжди був із солдатами — Олексійович, я знаю, що ви загинули як герой на своєму місці, командуючи підрозділом. Вічна слава та вічна пам'ять. Дякую вам за все…", — зазначив бойовий побратим Андрій Норова.

У боях під Сєвєродонецьком загинув Герой Михайло Завірюхін

У боях під Сєвєродонецьком загинув Михайло Завірюхін. Він мешканець Броварської громади Київської області. Його батько Ігор Завірюхін у січні 2015 року віддав своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави у зоні АТО. Іменем героя-розвідника названо вулицю у Броварах. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Гідний син свого батька, продовжувач військових традицій – Михайло з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України, пішов до лав ЗСУ – захищати свою землю, свою державу, свою сім'ю", – зазначив міський голова.

15 червня під час артилерійського обстрілу Михайло отримав смертельне поранення. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – маленький син.

"Щирі співчуття родині Героя… Вічна та світла пам'ять Михайлу Завірюхіну… Герої не вимирають! Вони назавжди поряд з нами…" – наголосив Сапожко.

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