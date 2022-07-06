Чи закінчиться війна, якщо Путіна не стане? Данілов дав відповідь

Таких як чинний глава Росії в країні-агресора багато

Данілов розповів, що буде, якщо Путіна не стане/Фото: Contributor/Getty Images, Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Відхід від влади президента Росії Володимира Путіна не змінить ситуацію в Україні, оскільки у РФ багато тих, хто захоче продовжити воювати з нашою країною.

Про це заявив в інтерв'ю "Апострофу" секретар РНБО Олексій Данілов.

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За словами Данілова, навіть якщо Путіна не стане, то ситуація в Україні навряд зміниться.

"Це помилка, що якщо не буде Путіна, то будуть зміни на користь нашої країни. Там таких "путіних" дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують РФ, будь-хто може бути "Путіним", крім невеликої кількості людей. Це сім чоловік так би мовити "ліберального штибу", — сказав Данілов.

Шойгу бреше Путіну про хід війни в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу публічно обманув російського президента Володимира Путіна. Він заявив йому про повне захоплення Луганської області. Про це розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

"Взагалі-то Білогорівку не взято. А Білогорівка — це Луганська область... Питання таке: як там взагалі в Кремлі ставляться, коли міністр оборони бреше президенту?", — сказав Арестович.

Ймовірно, у Кремлі нормально сприймають брехню.

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"Тобто, публічно брехати можна, я зрозумів", — додав радник очільника Офісу президента.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ розробила декілька сценаріїв війни проти України. Також ми писали, коли та як саме закінчиться війна в Україні.