Окупанти пригнали до Зміїного захоплений український катер, є загрози

Окупанти можуть використати судно у своїх ворожих цілях

Окупанти можуть влаштовувати провокації/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти перемістили до острова Зміїний один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України. Ймовірно, судно під українським прапором можуть використовувати для провокацій.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення. Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях з обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", — йдеться у повідомленні.

Окупанти пригнали в Мелітополь раритетні танки Т-62

У Мелітополь Запорізької області російські окупанти доставили застарілі радянські танки Т-62. Їх зняли з консервації.

"Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами з калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW", — йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

Танки Т-62 створені на базі танка Т-55 і вироблялися ще за часів СРСР з 1962 по 1975 рік. У Т-62 класична компоновка, з розміщенням моторно-трансмісійного відділення в кормовій, відділення управління – в лобовій, а бойового відділення – в середній частині машини. Броньовий корпус танка являє собою коробчасту зварну конструкцію, яка збирається з листів катаної броньової сталі товщиною 16, 30, 45, 80 і 100 мм.

Екіпаж Т-62 складається з чотирьох осіб: командира, механіка-водія, навідника і заряджаючого.

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