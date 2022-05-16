Загарбники бомбять ключове місто Луганщини в режимі нон-стоп

Десятки жителів загинули, багато людей отримали поранення внаслідок обстрілів

Окупанти не припиняють обстрілів Луганської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують обстріл Луганської області, намагаючись вийти на адміністративні кордони області. Посилися обстріли Сєвєродонецька. В результаті загинули щонайменше 10 людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, встановити точну кількість постраждалих поки неможливо через посилення обстрілів росіян.

"Рашисти без зупину гатять по Сєвєродонецьку. Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли", – написав Гайдай.

Він також закликав тих людей, які вирішили залишатися в місті, постійно перебувати в укриттях. Рятувальні пошуки тривають.

За словами Гайдая, Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з’ясовується. Також рятувальники ліквідували пожежу в будівлі складу місцевого науково-виробничого об’єднання.

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Наслідки обстрілу Сєвєродонецьку. Фото: Сергій Гайдай

Окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас

Російські окупанти після серії поразок були вимушені відмовитись від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони сподіваються захопити хоча б Луганщину.

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"Апетити у них йдуть кудись за обрій, але весь світ чітко вже розуміє, що цей хворий дідусь (Володимир Путін. – Ред.) зупиняється там, де його зупиняють. Всі їхні апетити ми бачили і розуміли з початку повномасштабної агресії – і вся Україна, і Київ за 4 дні, і Одеса, Миколаїв, Харків. Потім вони зменшувались", – підкреслив Гайдай.

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