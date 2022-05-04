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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

За добу на Сході ЗСУ знищили 36 окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 травня, 23:55
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Українські військові, зокрема, атакували техніку ворога
Армія РФ у черговий раз зазнала втрат/Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід", колаж: "Сьогодні"
Армія РФ у черговий раз зазнала втрат/Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід", колаж: "Сьогодні"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", 4 травня, окупаційні війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

Протягом доби окупанти втратили:

  • особового складу – 36;
  • БМП – 2;
  • БТР – 2;
  • АТ – 3.

ЗСУ ліквідували 24 500 російських окупантів

Українські військові з початку вторгнення РФ знищили 1077 танків та ліквідували близько 24 500 російських військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно становлять:

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  • особового складу – близько 24500 (+300 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1077 (+15);
  • бойових броньованих машин – 2610 (+43);
  • артилерійських систем – 491 (+16);
  • РСЗВ – 163 (+1);
  • засобів ППО – 81 (+1);
  • літаків – 194 (+0);
  • вертольотів – 155 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24);
  • кораблі/катери – 10 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);
  • спеціальної техніки – 38(+0);
  • крилатих ракет – 87 (+3).

Зазначається, що найбільші втрати противника за минулу добу, 3 травня, спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 4 травня
1
Особовий склад 24 500
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
ББМ
6
Артилерія 491
Артилерія
7
Засоби ППО 81
Засоби ППО
8
РСЗВ 163
РСЗВ
9
БПЛА 303
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1867
Транспорт
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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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