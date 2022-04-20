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ЗСУ знищили 19 окупантів та 6 одиниць техніки на півдні України

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 03:02
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Військові РФ також продовжують розвідувати українські позиції за допомогою безпілотників-розвідників
Українські захисники розгромили техніку ворога
Українські захисники розгромили техніку ворога / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Збройні сили України на південних рубежах оборони знищили 19 окупантів та 6 одиниць техніки. А в Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи ворожого флоту. Тож залишається загроза ракетних ударів, не виключена висадка десанту.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

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"Загальні втрати ворога за поточну добу на південних рубежах оборони складають 19 рашистів та 6 одиниць техніки, серед яких броньована, автомобільна та БПЛА "Орлан-10", – йдеться у повідомленні.

Місцеве населення Херсонської області, що перебуває під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами, демонстративно відмовляються купувати і вживати завезені окупантами продукти.

Тим часом окупанти продовжують підготовку до референдуму, друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, блокують українське мовлення та зв’язок. В будинках місцевих активістів проводяться обшуки та викрадення людей. Вздовж трас ворожі війська щільно мінують поля, лісосмуги й ґрунтові дороги.

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На півночі Херсонщини ворог під прикриттям артилерійського та танкового вогню на 2 БТРах проводив розвідку боєм в бік Дніпропетровщини.

"Однак був зупинений вогневим ураженням наших підрозділів, поніс втрати і відступив на попередній рубіж. При спробі гелікоптера Ка-52 здійснити пуски на ураження, нашими підрозділами ППО був відкритий вогонь, що змусило ворога відстрілятися неприцільно і втекти", – йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині суттєвих змін в позиціях не було, зберігається загроза як артилерійських так і ракетних ударів. Внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки одного з населених пунктів, інформація про постраждалих уточнюється.

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Ворог продовжує розвідувати українські позиції за допомогою безпілотників-розвідників, які продовжують нищити сили ППО.

Втрати окупантів

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 800 військових та 802 танки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

Втрати російської армії:

  • особовий склад (безповоротні втрати) – близько 20800
  • літаки – 169
  • вертольоти – 150
  • танки – 802
  • бронетранспортери/бронемашини – 2063
  • артилерійські системи – 386
  • системи ППО – 67
  • реактивні системи залпового вогню – 132
  • оперативно-тактичні ракетні комплекси – 4
  • автомобільна техніка – 1495
  • бензовози – 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158
  • катери/кораблі – 8
  • спецтехніка – 27

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 19 квітня
1
Особовий склад 20800
Особовий склад
2
Літаки 169
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артилерія 386
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 132
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
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