ЗСУ вдарили по окупантах та їх техніці на півдні

Загарбники знову зазнали втрат

ЗСУ нищать окупантыв/Фото: ОК "Південь", колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників. Минулої доби на півдні ЗСУ ліквідували 38 російських окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Реклама

Деталі

"Противник в нашій операційній зоні тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом, не маючи можливостей та потужностей створення нових ударних угруповань", — йдеться у повідомленні.

Українськими військами утримується тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу.

"Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації — парою штурмовиків — завдано удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували", — зазначили в командуванні.

Наразі підтверджені втрати противника складають: 38 окупантів та 10 одиниць техніки, зокрема чотири гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та п'ять одиниць автотехніки. Крім цього, знищено два склади боєприпасів ворога на Херсонщині.

"В штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до двох, а два ракетних кораблі продовжують чатування із 16 "Калібрами" на борту", — додали в ОК "Південь".

Зеленський наказав ЗСУ деокупувати південь України

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю британській газеті The Times.

Реклама

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію в Росії", — пише видання.

Резніков зазначив, що Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно: "а", "б", "в"… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", — сказав Резніков.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, на якому напрямку ЗСУ підуть у контрнаступ. Також ми писали, як "HIMARS" на озброєнні у ЗСУ змінюють хід війни.