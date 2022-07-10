ЗСУ вдарили по казармах окупантів у Херсоні, багато 200-х (фото)

Над містом піднявся густий дим

ЗСУ вдарили по базі окупантів у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України завдали удару по базі окупантів у Херсоні. Нині там пожежа і все димить. Окупанти перекрили центр міста та проводять масові перевірки місцевих жителів.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його даними, росіяни скаржаться на непрацюючі засоби ППО.

"Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", – пише Братчук.

Він також опублікував фото з місця події.

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За даними нардепа Олексія Гончаренка, сьогодні ЗСУ прямим попаданням рознесли в Херсоні базу росіян.

"У когось неділя не дуже вдалася. За моєю інформацією, поцілили в казарми росгвардії. Багато 200-х", – написав Гончаренко.

Інформацію також підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, назвавши удар ЗСУ "ювелірним".

"В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатися щось — окупанти стріляють у повітря. У них починається відверта паніка?" – пише Хлань.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає, що Україна зможе звільнити Херсон за умови, що накопичить на цьому напрямі достатньо артилерії.

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"Там все просто. Коли накопичимо війська, сили та засоби, щоб його взяти, ми його візьмемо і заберемо. Там складна місцевість, російська оборона в 2-3 ряди окопалася скрізь. Тому потрібно дуже багато артилерії, тих же HIMARS", – сказав він.

Арестович додав, що це буде найважчий удар, катастрофа для Росії. Але Херсон буде звільнений 100%.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук ввечері 9 липня заявила, що жителі тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, мають максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що за два дні окупований Херсон можна взяти в облогу, а далі або проводити спецоперацію, або виставляти ультиматум Москві, щоби її бойовики здалися.

Нещодавно радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що біля залізничного вокзалу знищили склади військових РФ.