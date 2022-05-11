ЗСУ збили ще одного "Алігатора" над Харківською областю

Десантники з Житомирщини збили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52. Сталося це сьогодні, 11 травня, у небі над Харківською областю.
Про це повідомило Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Сьогодні, 11 травня, у Харківській області підрозділом протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШУ ЗС України з ПЗРК "Перун" було збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!" - йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів
Загальні втрати від початку вторгнення склали вже: 26 350 осіб (приріст за добу 350 осіб – Ред.);
- танки – 1187 (+17);
- артилерійські системи – 528 (+9);
- РСЗВ – 185;
- засоби ППО – 87;
- літаки – 199;
- вертольоти – 160 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
- крилаті ракети – 94;
- кораблі/катери – 12;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);
- бойові броньовані машини – 2856 (+48);
- спеціальна техніка – 41.
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