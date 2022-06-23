ЗСУ вразили на Зміїному ще один ракетний комплекс окупантів

Військова операція на острові продовжується

ЗСУ нищать окупантів на Зміїному/Фото: колаж: "Сьогодні"

На острові Зміїний триває військова операція зі знищення живої сили та техніки російських окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", — йдеться у повідомленні.

Удар по Зміїному раніше

Оперативне командування "Південь" підтвердило, що було завдано ударів по позиціях російських загарбників на острові Зміїний у Чорному морі. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"По острову Зміїний було завдано зосередженого удару із застосуванням різних сил та засобів ураження, у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, має значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення", – був небагатослівний речник оперативного командування "Південь".

Він також нагадав, що склад корабельного угруповання ворожих військ за ніч не змінився. Тож загрози та виклики для українських міст зберігаються.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ракетний удар ЗСУ по окупованому острову Зміїний позбавив Чорноморський флот Росії значної переваги у Чорному морі. Також ми писали, яку техніку окупантів знищили ЗСУ на острові Зміїний.