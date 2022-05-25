ЗСУ показали, як б'ють по окупантах з гаубиць Caesar (фото)

Українські військові швидко опанували нову техніку

ЗСУ нищать окупантів за допомогою нової техніки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні Сили України вже активно використовують самохідні гаубиці Caesar для знищення техніки та командних пунктів російських окупантів. Артилеристи ЗСУ швидко опанували нові самохідні артилерійські установки.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Залужний нагадав, що Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

САУ встановлені на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Вона може здійснювати 5 пострілів за хвилину, а також використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

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Нацгвардієць "приземлив" російський штурмовик Су-25

Строковик Національної гвардії України збив у Запорізькій області штурмовик російської армії Су-25. Це вже другий літак, який знищив військовий.

23 травня боєць виконував бойові завдання в Запорізькій області. Точним пострілом він збив штурмовик окупантів Су-25 "Грач". У Нацгвардії зазначили, що це другий літак за місяць, який він знищив.

"Своїми професійними, рішучими і виваженими діями боєць зберіг життя багатьом нашим співвітчизникам", — додали в Нацгвардії.

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