ЗСУ звільнили від окупантів село на Херсонщині: перше відео

Від російських загарбників залишилися лише страшні спогади

Українські військові звільнили від російських окупантів черговий населений пункт. / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Збройні сили України звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60-ї окремої піхотної бригади вдалося взяти під контроль черговий населений пункт

Про це повідомила бригада в себе на сторінці в Facebook.

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Звільнення села

Як зазначається, від російських окупантів у Іванівці залишилися лише "страшні спогади та "мертва" військова техніка".

"Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою. Слава Україні!" – йдеться в повідомленні.

Раніше український журналіст Дмитро Гордон розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон. Також партизани Херсона попередили колаборантів про "небезпеку українських ночей".