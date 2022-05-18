Все заї*ало, додому хочу. На Запоріжжі окупанти готові все кинути і втекти – перехоплення

Російські окупанти деморалізовані, готові втекти з території України. Про це свідчить радіо перехоплення двох росіян, які ділилися інформацією про те, що відбувається.
Нове перехоплення розмови окупантів опублікувала в Telegram-каналі Служба безпеки України.
"Кожного вечора, бл*дь, боремося з ДРГ, які, бл*дь, щоночі починають, нах*й, до села заходити... Ну коротше, бл*дь, заї*ало все, додому хочу, бл*дь. Вже деякі на взводі: покладемо *уй, з'ї*ємось, заї*али",- поскаржився військовий своєму товаришу по службі.
Наприкінці розмови один із них навіть перейшов українською мовою.
"Ну все давай, до побачення" – сказав він, другий окупант йому також відповів "до побачення".
Інші перехоплення СБУ
- Російський окупант зізнався матері, що розстріляв українського військовополоненого у спину за те, що той попросив дозволу сходити до туалету.
- Жінки окупантів з жахом чекають повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони вчиняють в Україні, змінили психіку солдатів.
- Російські окупанти обмірковують план, щоб не воювати в Україні . Дружини загарбників пропонують "впасти з танка", щоб потім зі шпиталю солдатів відправили додому. Крім того, противники відмовляються виконувати завдання командирів та вбивати мирних жителів.
- Жителі Росії закликають своїх солдатів катувати та вбивати українських дітей . Так, росіянку обурило, що діти відмовилися малювати символіку до святкування "Дня перемоги". Тому вона запропонувала покарати їх нелюдськими тортурами.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України . Одну групу кидають, щоб їх розбили, іншій вдається пройти.
Вогонь ведеться по всій лінії фронту, білоруси поки що не перейшли кордон, а росіяни наступають на Донбасі – найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ дивіться у блозі Олексія Бурлакова для каналу "Україна 4.5.0"