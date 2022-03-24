Вперше за 30 років Франція розмістила в морі свої атомні підводні човни – ЗМІ

Побоюючись того, що Росія у війні з Україною може завдати ядерного удару по Києву, Франція вперше через багато десятиліть спустила в море свої підводні човни, які оснащені атомними бомбами. Про це пише видання The Times.
За інформацією видання, два з чотирьох французьких підводних човнів із балістичними ракетами класу Triomphant залишили свою базу в Іль-Лонзі на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай перебуває у постійному патрулюванні під Атлантикою.
Востаннє відразу три чаовни одразу були розгорнуті за десять років до закінчення холодної війни під час американсько-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.
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Ці атомні підводні човни можуть вирушити до будь-якої точки світу і місяцями залишатися прихованими під водою. Французький підводний човен здатний нести 16 ракет з ядерними боєголовками. Ця атомна бомба становить 150 кілотонн. Його вогнева міць становить від 6000 до 8000 км.
Місяць війни в Україні
- Загальні втрати російських окупантів за місяць війни проти України становили 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів.
- З початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садків та 12 шкіл.
- Крім того, Росія не забирає вбитих солдатів, вони розкладаються і виділяють трупну отруту, через це виникла загроза екології України.
- З початку війни в Україні під час обстрілів загинуло 112 дітей, ще більше 140 – поранені. Також через регулярні бомбардування окупантами пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновано повністю.