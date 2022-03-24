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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Вперше за 30 років Франція розмістила в морі свої атомні підводні човни – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 березня, 12:59
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Франція підвищила рівень бойової готовності, атомні підводні човни можуть вирушити до будь-якої точки світу і місяцями залишатися прихованими під водою
Франція побоюється нападу РФ
Франція побоюється нападу РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Побоюючись того, що Росія у війні з Україною може завдати ядерного удару по Києву, Франція вперше через багато десятиліть спустила в море свої підводні човни, які оснащені атомними бомбами. Про це пише видання The Times.

За інформацією видання, два з чотирьох французьких підводних човнів із балістичними ракетами класу Triomphant залишили свою базу в Іль-Лонзі на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай перебуває у постійному патрулюванні під Атлантикою.

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Востаннє відразу три чаовни одразу були розгорнуті за десять років до закінчення холодної війни під час американсько-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.

Ці атомні підводні човни можуть вирушити до будь-якої точки світу і місяцями залишатися прихованими під водою. Французький підводний човен здатний нести 16 ракет з ядерними боєголовками. Ця атомна бомба становить 150 кілотонн. Його вогнева міць становить від 6000 до 8000 км.

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