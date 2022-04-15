Вперше окупанти бомбили Маріуполь із далеких надзвукових бомбардувальників

Армія міжнародного злочинця Володимира Путіна продовжує спроби захопити Маріуполь. Місто продовжують бомбардувати. Вперше з цією метою була задіяна далека авіація ЗС Росії.
Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час традиційного брифінгу.
Що відомо
"Ситуація у Маріуполі складна та важка, зараз тривають бої. Російська армія постійно відправляє додаткові підрозділи для штурму міста. Станом на сьогодні точаться активні бої біля заводу Ілліча та в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити місто росіянам не вдається. Сухопутні сили противника здійснюють штурм у районі морського порту", – повідомив представник Міноборони України.
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Також Мотузяник розповів, що вперше з моменту російської агресії армія противника використала далекі бомбардувальники Ту-22М3. Вони скинули бомби на Маріуполь. Також місто бомбили з бомбардувальників Су-34 та Су-24М.
Ситуація у місті
- Маріупольська міськрада у своєму Telegram-каналі повідомила, що російські окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військових зруйновано 95% будівель.
- За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, після з'єднання з полком "Азов" підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського захист міста став сильнішим.