Війська РФ хочуть висадити десант в північно-західній частині Чорного моря

Окупанти здійснюють розвідку з БПЛА

Перед тим, як висадити десант, окупанти здійснюють розвідку/Фото: Wikipedia, колаж: "Сьогодні"

У північно-західній частині Чорного моря існує загроза висаджування десанту окупантів. Нині росіяни здійснюють розвідку за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу.

"Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів", — зазначили в ОК "Південь".

Жителів південних районів України закликають зберігати спокій і витримку, а також:

не відвідувати пляжі та інші заборонені території,

не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів,

не наражати себе на небезпеку

не заважати діям ЗСУ.

Окупанти 24 рази атакували Луганську область

На Луганщині знайшли ще п'ять тіл людей, загиблих від рук російських окупантів. За 4 травня сім потужних артилерійських обстрілів росіяни направили на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири – на Лисичанськ.

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24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів Луганської області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня.

Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної.

"Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Зокрема, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менш ніж вісім будинків, три – у Комишувасі, чотири – у Сєвєродонецьку, чотири – у Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську. Також у Сєвєродонецьку в межах міста зайнялася хвойна підстилка", – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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