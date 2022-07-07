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Військовий експерт спрогнозував терміни колапсу армії РФ в Україні

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 липня, 15:07
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Окупанти сповільнили наступальні дії
Олександр Коваленко оцінив стан російських військ на території України
Олександр Коваленко оцінив стан російських військ на території України / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Знищення нашими військовими складів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами, командних пунктів та пунктів управління окупантів сповільнило дії ворога на фронті. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ведучому Василеві Пехнью в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Їхні наступальні дії гальмуються. Але треба зазначити, що ще йдеться не лише про знищення складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами. Йдеться і про знищення командних пунктів та пунктів управління. Це почалося приблизно 2-3 тижні тому, і ефект, який ми спостерігаємо, — це лише початковий ефект, але він явний. Ми можемо фіксувати, як порушена їхня система управління, як загальмувалися їхні наступальні дії в кількох напрямках", — розповів він.

Коваленко зазначив, що на цей час на Донбасі значно переважають військові сили РФ. Російське командування робить акцент не на стратегічних моментах своєї армії, а на кількісній перевазі.

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"Ми розуміємо, що це не можна буде змінити найближчим часом, оскільки на Донбаському плацдармі сконцентровано справді багато російських підрозділів — понад 60% усіх підрозділів, які беруть участь у війні в Україні. Але щодо їхніх наступальних можливостей, вони вже починають зменшуватися. Це помітно, і я впевнений, що наприкінці липня – на початку серпня їхня система управління та система забезпечення колапсує", – сказав експерт.

ЗСУ завдають ударів по армії РФ

Завдяки військовій допомозі США для України ЗСУ знищили вже кілька командних пунктів та кілька великих складів з боєприпасами у тилу противника. Все це сталося протягом останніх кількох днів.

Також українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку, повідомило ОК "Південь".

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26 червня стало відомо, що під удар потрапив об'єкт ЗС РФ в окупованому місті Сніжному.

28 червня на Луганщині прогриміли вибухи в місці розташування особового складу російських окупаційних військ в окупованому Перевальську.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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