Військовий експерт спрогнозував терміни колапсу армії РФ в Україні

Окупанти сповільнили наступальні дії

Олександр Коваленко оцінив стан російських військ на території України / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Знищення нашими військовими складів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами, командних пунктів та пунктів управління окупантів сповільнило дії ворога на фронті. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ведучому Василеві Пехнью в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Їхні наступальні дії гальмуються. Але треба зазначити, що ще йдеться не лише про знищення складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами. Йдеться і про знищення командних пунктів та пунктів управління. Це почалося приблизно 2-3 тижні тому, і ефект, який ми спостерігаємо, — це лише початковий ефект, але він явний. Ми можемо фіксувати, як порушена їхня система управління, як загальмувалися їхні наступальні дії в кількох напрямках", — розповів він.

Коваленко зазначив, що на цей час на Донбасі значно переважають військові сили РФ. Російське командування робить акцент не на стратегічних моментах своєї армії, а на кількісній перевазі.

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"Ми розуміємо, що це не можна буде змінити найближчим часом, оскільки на Донбаському плацдармі сконцентровано справді багато російських підрозділів — понад 60% усіх підрозділів, які беруть участь у війні в Україні. Але щодо їхніх наступальних можливостей, вони вже починають зменшуватися. Це помітно, і я впевнений, що наприкінці липня – на початку серпня їхня система управління та система забезпечення колапсує", – сказав експерт.

ЗСУ завдають ударів по армії РФ

Завдяки військовій допомозі США для України ЗСУ знищили вже кілька командних пунктів та кілька великих складів з боєприпасами у тилу противника. Все це сталося протягом останніх кількох днів.

Також українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку, повідомило ОК "Південь".

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26 червня стало відомо, що під удар потрапив об'єкт ЗС РФ в окупованому місті Сніжному.

28 червня на Луганщині прогриміли вибухи в місці розташування особового складу російських окупаційних військ в окупованому Перевальську.