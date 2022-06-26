Військовий експерт спрогнозував, чи може у Росії закінчитися зброя

Виробництво нового озброєння для російської армії неможливе через санкції

Володимир Мартиненко допускає закінчення зброї у Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Володимир Мартиненко вважає, що в Росії може закінчитися зброя. Статися це може досить швидко. А виробляти нове у Москви немає ресурсів через санкції.

Таку заяву Мартиненко зробив у подкасті "Україна 24".

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Він зазначив, що українська армія отримує нове озброєння вже досить довго.

"Ми його отримуватимемо і далі. За відгуками з фронту, ця зброя дуже сильно допомагає нам знищувати ворога. Це високоточна зброя, яка б'є конкретно в ціль", – пояснив Мартиненко.

Військовий експерт припустив, що зброя в окупантів може незабаром закінчитися.

"Я маю велику надію, що цей брухт закінчиться вже досить скоро. Однак якщо ми подивимося на ту щільність ракет і снарядів, які викидають у бік наших захисників російські окупанти, – вона, звичайно, величезна. Їх дуже багато. Багато настільки, що ми насилу справляємося від них відбиватися", – визнає Мартиненко.

Водночас він пояснює, що це не високоточна зброя, вона просто стріляє у певний бік.

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"Так, вона несе смерть. У мене є великі очікування того, що вона вже дуже скоро почне закінчуватися. Тому що виробництво цього озброєння має величезні проблеми через санкції", – додав Мартиненко.

Він також зазначив, що зброя, яку постачають нам західні партнери, допомагає знищувати склади з російським озброєнням і в такий спосіб зменшувати кількість обстрілів наших військовослужбовців.

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