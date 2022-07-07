Військовий експерт розповів, коли настане новий перелом у війні з РФ

Експерт вважає, що після отримання високоточної зброї від партнерів зміниться перебіг війни

У серпні ситуація на фронті може змінитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший переломний момент у війні з РФ розпочався тоді, коли супротивник відступив від центральних областей України, другий очікується ближче до осені . Про це військовий експерт Володимир Мартиненко розповів у ефір каналу "Україна 24" в рамках проекту FreeДІМ.

"Переломний момент розпочався тоді, коли окупанти почали відступати від Київської, Чернігівської, Сумської областей. Наразі є другий переломний момент – це постачання високоточного озброєння, яке здатне знищувати супротивника на далеких дистанціях. Це озброєння планується поставити нам у серпні", – розповів експерт.

Також він зазначив, що інформація про постачання озброєння Україні потрапляє у відкриття джерела тоді, коли воно вже активно використовується на фронті, і що до серпня ВСУ на повну зможуть завдавати руйнівних ударів по ворогові.

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"У противника варіантів немає, їм потрібно або збиратися і йти з нашої землі або вони будуть просто знищені", – зазначив він.

Говорячи про те, чи достатньо особового складу та зброї, щоб ворог не наступав на Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут він зазначив, що на цих ділянках рубежі вишиковувалися досить довгий час і там вистачає наших сил та захисників, також туди ЗСУ переміщують озброєння

"Зброї не може бути достатньо, зброї ніколи не буває достатньо, вона потрібна ще й ще. Та зброя, яка там є, здатна завдавати величезних збитків противнику. Наскільки ефективно це відбуватиметься і скільки цього озброєння там – це закрита інформація, говорити про це ми будемо за результатами знищення противника. Це станеться досить скоро, оскільки окупанти намагаються просуватися у бік Бахмута, Слов'янська, Краматорська, Сумського напряму, у них слабо що виходить", – сказав Мартиненко.

Постачання зброї Україні

США передадуть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, чотири додаткові протиартилерійські радари і до 150 000 155-мм артилерійських боєприпасів.

завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів на передовий уже успішно працюють три види 155-мм артилерії : гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

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Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили направити Києву додаткову військову допомогу.