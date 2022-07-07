Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Військовий експерт розповів, коли настане новий перелом у війні з РФ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 15:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт вважає, що після отримання високоточної зброї від партнерів зміниться перебіг війни
У серпні ситуація на фронті може змінитися
У серпні ситуація на фронті може змінитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший переломний момент у війні з РФ розпочався тоді, коли супротивник відступив від центральних областей України, другий очікується ближче до осені . Про це військовий експерт Володимир Мартиненко розповів у ефір каналу "Україна 24" в рамках проекту FreeДІМ.

"Переломний момент розпочався тоді, коли окупанти почали відступати від Київської, Чернігівської, Сумської областей. Наразі є другий переломний момент – це постачання високоточного озброєння, яке здатне знищувати супротивника на далеких дистанціях. Це озброєння планується поставити нам у серпні", – розповів експерт.

Також він зазначив, що інформація про постачання озброєння Україні потрапляє у відкриття джерела тоді, коли воно вже активно використовується на фронті, і що до серпня ВСУ на повну зможуть завдавати руйнівних ударів по ворогові.

Реклама

"У противника варіантів немає, їм потрібно або збиратися і йти з нашої землі або вони будуть просто знищені", – зазначив він.

Говорячи про те, чи достатньо особового складу та зброї, щоб ворог не наступав на Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут він зазначив, що на цих ділянках рубежі вишиковувалися досить довгий час і там вистачає наших сил та захисників, також туди ЗСУ переміщують озброєння

"Зброї не може бути достатньо, зброї ніколи не буває достатньо, вона потрібна ще й ще. Та зброя, яка там є, здатна завдавати величезних збитків противнику. Наскільки ефективно це відбуватиметься і скільки цього озброєння там – це закрита інформація, говорити про це ми будемо за результатами знищення противника. Це станеться досить скоро, оскільки окупанти намагаються просуватися у бік Бахмута, Слов'янська, Краматорська, Сумського напряму, у них слабо що виходить", – сказав Мартиненко.

Постачання зброї Україні

США передадуть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, чотири додаткові протиартилерійські радари і до 150 000 155-мм артилерійських боєприпасів.

завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів на передовий уже успішно працюють три види 155-мм артилерії : гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Реклама

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили направити Києву додаткову військову допомогу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 7 липня
1
Особовий склад 36650
Особовий склад
2
Танки 1602
Танки
3
ББМ 3797
ББМ
4
Артилерія 815
Артилерія
5
Засоби ППО 107
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 667
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2665
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…
Історія психологічної звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20482.61

Binance Coin (BNB)

237.43

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.13

Theta (THETA)

1.25

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти