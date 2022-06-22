Військові РФ стратили фотожурналіста Макса Левіна – розслідування "Репортерів без кордонів"

У Мережу потрапили фото з місця трагедії

На місці інциденту знайшли згорілу машину Левіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Фотожурналіст Макс Левін, якого 1 квітня знайшли мертвим під Києвом, був страчений окупантами. Перед смертю його могли допитувати і катувати.

Такого висновку дійшли представники організації "Репортери без кордонів", які відвідали Україну для розслідування обставин смерті Левіна. За даними їхнього звіту, Левіна та його друга, солдата Олексія Чернишова, російські військові стратили 13 березня в лісі біля села Мощун під Києвом.

Реклама

За інформацією розслідування, 10 березня Левін загубив свій безпілотник у лісі поблизу Мощуна, намагаючись отримати кадри вторгнення Росії в цей район. Через три дні він повернувся, щоб найти свій безпілотник, тому що був переконаний у важливості останніх знімків, які він зробив. Але частина лісу вже була зайнята росіянами.

Коли окупанти залишили цей регіон, "Репортери без кордонів" змогли відшукати місце злочину. Обгорілий "форд маверік" Левіна все ще був там. На місці події знайшли кілька куль, а також документи, що посвідчують особу Чернишова, який був разом з Левіним. В автомобілі нарахували 14 кульових отворів.

Реклама

Дуже близько від місця вбивства були кілька предметів з можливими слідами ДНК, які свідчать про присутність російських солдатів.

Реклама

Металошукачі навіть виявили кулю, яка, ймовірно, поцілила у Левіна.

"Аналіз фотографій з місця злочину та вилучені речові докази чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть катування", – зазначають "Репортери без кордонів".

Нагадаємо, 13 березня Левін разом зі своїм напарником Олексієм Чернишовим вирушили на Київщині фотографувати наслідки російської агресії. Відтоді зв'язок із ними обома урвався.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочалися бойові дії. Його тіло знайшли 1 квітня.

У Макса Левіна залишилося четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

Хто такий Макс Левін

Макс Левін народився 7 липня 1981 року в Київській області. У юнацтві він відвідував фотогурток і знімав на дзеркальний "Київ-98". Після школи здобув освіту за спеціальністю "інженер комп'ютерних систем" у Київському політехнічному інституті. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань.

Понад 10 років Макс присвятив роботі у LB.ua. Також він працював з агентствами Reuters, BBC, Associated Press та іншими. Його знімки з'являлися в The Wall Street Journal, TIME, ELLE, Vatican news, "Радіо Свобода" (RFE/RL) та ін.