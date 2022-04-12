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Верещук: Окупанти тримають в полоні 1700 українських військових та цивільних

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 02:58
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Загарбники нелюдяно відносяться до українців
Українці знаходяться в полоні окупантів/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
Українці знаходяться в полоні окупантів/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти тримають у полоні близько 1700 українських солдатів та цивільних. З усіх полонених 500 — жінки.

Про це Reuters повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

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Окупанти "примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність", але "наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу".

Тим часом у Москві зазначають, що забезпечують українських військовополонених "усім необхідним" та "висококваліфікованою медичною допомогою" відповідно до міжнародного права.

У Маріуполі окупанти захопили в полон українських моряків з іноземного судна

Російські військові в Маріуполі взяли в полон екіпаж вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку.

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"Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі повинен був прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту", – повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Крім того, у полон до окупантів також потрапила дружина капітана. Загалом на борту корабля були 18 українців та 1 громадянин Єгипту. Зв'язку з екіпажем немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно порту Маріуполя.

За попередніми даними, їх було вивезено у напрямку тимчасово окупованого Донецька. Проте поки що точне місцезнаходження екіпажу невідоме.

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовану статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції", – зазначила омбудсменка.

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