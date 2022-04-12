Верещук: Окупанти тримають в полоні 1700 українських військових та цивільних

Загарбники нелюдяно відносяться до українців

Українці знаходяться в полоні окупантів/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти тримають у полоні близько 1700 українських солдатів та цивільних. З усіх полонених 500 — жінки.

Про це Reuters повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

Реклама

Деталі

Окупанти "примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність", але "наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу".

Тим часом у Москві зазначають, що забезпечують українських військовополонених "усім необхідним" та "висококваліфікованою медичною допомогою" відповідно до міжнародного права.

У Маріуполі окупанти захопили в полон українських моряків з іноземного судна

Російські військові в Маріуполі взяли в полон екіпаж вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку.

Реклама

"Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі повинен був прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту", – повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Крім того, у полон до окупантів також потрапила дружина капітана. Загалом на борту корабля були 18 українців та 1 громадянин Єгипту. Зв'язку з екіпажем немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно порту Маріуполя.

За попередніми даними, їх було вивезено у напрямку тимчасово окупованого Донецька. Проте поки що точне місцезнаходження екіпажу невідоме.

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовану статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції", – зазначила омбудсменка.

Читайте також