У Запорізькій області військові РФ сваряться з колаборантами – у чому причина

Водночас окупанти продовжують обстрілювати регіон

У Запорізькій області окупанти влаштовують сварки з колаборантами регіону. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати Запорізьку область. Водночас між загарбниками та колаборантами розпочалися сварки. Це пов'язано з невиплатою грошей до 9 травня.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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Яка ситуація у Запорізькій області?

Як стало відомо, між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Вони не хочуть поступатися першістю один одному. Відомий запоріжцям зрадник Рогов звинуватив самопризначеного "губернатора" Балицького в тому, що через нього "загубилися дорогою" з Москви до Мелітополя обіцяні виплати по 10 000 рублів до 9 травня.

Крім того, російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як зі сторони Поліг, так і зі сторони Гуляйполя. Глибина руйнувань близько півтора метри. Таким чином росіяни відрізали село, а також транспортне сполучення між Пологами та Гуляйполем.

В Оріхові військові РФ артударами пошкодили три відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади.

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14 травня впродовж усієї доби окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру. Внаслідок збройної атаки росіян пошкоджені житлові будинки місцевих. Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані.

Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення. Інформації щодо постраждалих людей не надходило.

У селі Мала Токмачка Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу окупантами було пошкоджено господарчу будівлю на території Оріхівської виправної установи.

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Під Запоріжжям російські військові вбили громадського активіста – ОВА

У Запоріжській области російські окупанти застрелили громадського активіста. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека. Росіяни застрелили його пострілом у спину, а до того два дні катували, вимагаючи, щоб той видав місце зберігання зброї та місцевих побратимів", – йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим мера окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.

"Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому дехто вважає, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти", – зазначили в адміністрації.

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