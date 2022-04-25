У Запорізькій області окупанти готуються до наступу – голова ОДА

Російські військові готуються до наступу у Запорізькій області. Ворог зібрав багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка.
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Ареф'єв.
Окупанти намагаються просуватися у напрямку Запоріжжя, але їм це погано вдається, стверджує голова ОДА.
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"Через невдачі ворога розташування його сил на фронті не змінилося. Проте при цьому українські воїни мають значну перевагу – вони на своїй землі та мають надзвичайно високу мотивацію" , – йдеться у повідомленні.
Окупанти обстрілювали цивільних на Великдень
Як повідомив Ареф'єв, близько 10:00 у Василівці розпочалися обстріли саме тих місць, де днями анонсували освячення великодніх кошиків.
При цьому загарбники розповсюджують брехливу інформацію про те, що це нібито українські воїни стріляють у мирне населення.
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