У Запорізькій області окупанти готуються до наступу – голова ОДА

За словами Івана Ареф'єва, українські військові мають значну перевагу, адже вони перебувають на своїй землі

Окупанти намагаються просуватися у напрямку Запоріжжя / Колаж "Сьогодні"

Російські військові готуються до наступу у Запорізькій області. Ворог зібрав багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка.

Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Ареф'єв.

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Окупанти намагаються просуватися у напрямку Запоріжжя, але їм це погано вдається, стверджує голова ОДА.

"Через невдачі ворога розташування його сил на фронті не змінилося. Проте при цьому українські воїни мають значну перевагу – вони на своїй землі та мають надзвичайно високу мотивацію" , – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстрілювали цивільних на Великдень

Як повідомив Ареф'єв, близько 10:00 у Василівці розпочалися обстріли саме тих місць, де днями анонсували освячення великодніх кошиків.

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При цьому загарбники розповсюджують брехливу інформацію про те, що це нібито українські воїни стріляють у мирне населення.

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