У Василівці ворожа ракета "Ураган" зруйнувала житловий будинок у центрі міста

Окупанти планують здійснити чергове інформаційне вкидання і звинуватити в обстрілі ВСУ

Під Запоріжжям обстріляли населений пункт / Фото: Колаж: Сьогодні

23 квітня окупанти обстріляли Василівку (Запорізька область). У житловий будинок у центрі міста потрапила ракета системи "Ураган".

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА в Telegram.

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"На щастя, ракета не розірвалася, постраждалих немає, але будинок зазнав руйнування. Цей обстріл було здійснено з боку села Бурчак, який тимчасово перебуває під окупацією, тому ЗСУ ніяк не могли здійснити обстріл", – йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, пропагандистські ЗМІ ворога планують зробити чергове інформаційне вкидання зі звинуваченням в обстрілі саме ЗСУ.

Росія відмовилася від великоднього перемир'я

Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися. Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кисліця.

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"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – написав він, опублікувавши відео виступи представника Росії.

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