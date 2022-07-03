У РФ "гризуться" оборонка та військове керівництво: як це може допомогти Україні

Директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт

Оборонні підприємства відмовляються ремонтувати техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії оборонні підприємства відмовляються ремонтувати військову техніку, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій в Україні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За інформацією розвідки, між директорами оборонних заводів та військовим керівництвом Росії існує конфлікт, який унеможливлює відправлення нової бронетехніки до зони бойових дій в Україні.

Реклама

З початку російського вторгнення наші ЗСУ знешкодили понад 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів лише у Південному військовому окрузі РФ, їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах.

"Доставляючи на ремонтні заводи пошкоджену техніку, окупанти її повністю розукомплектовують, а запчастини та агрегати продають або обмінюють на алкоголь. До заводів іноді доїжджають лише обгорілі частини БМП та танків. Водночас директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, що надходять від військових за вже виконані роботи", – зазначили у розвідці.

Російське командування намагалося створити спеціальні ремонтні бригади, які ремонтували б техніку біля зони бойових дій, проте спроба не увінчалася успіхом через корупцію у військовому керівництві РФ, зазначили у розвідці.

Що ще дізналася розвідка України