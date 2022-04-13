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В особняку Пінчука під Києвом розмістили військовий шпиталь

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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13 квітня, 18:51
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Бізнесмен погодився, проте вже хоче тут робити ремонт
Довгі роки ніхто не жив у цьому особняку, тепер тут живуть волонтери / Колаж "Сьогодні"
Довгі роки ніхто не жив у цьому особняку, тепер тут живуть волонтери / Колаж "Сьогодні"

Захисники Києва, серед яких Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, змогли розмістити свій штаб у особняку Віктора та Олени Пінчук, який стояв законсервованим багато років на Вишгородському напрямку під столицею. На відміну від господарів інших приміщень, зокрема, братів Суркісів, Пінчуки погодилися допомогти захисникам Києва.

Про це повідомляє Українська правда.

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Що відомо

Через годину після того, як люди у військовій формі зайшли у велику будівлю, що стоїть без мешканців, з ними зв'язався особисто Пінчук. Сторони обмовили умови і таким чином мобільний шпиталь отримав штаб за згодою сторін.

Тут з'явилися медикаменти, розкладені на більярдному столі, біля басейну – ящики з медичним обладнанням, а у дворі – швидкі, які виїжджають для надання допомоги постраждалим від окупації міст та селищ на Київщині та продовжують виїжджати на схід.

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Після того, як російські війська були відкинуті від Києва, у цього штабу з'явилася ще одна функція – доставки допомоги людям, які місяць пробули під окупацією, а зараз ще живуть без світла, газу та води.

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"Ми спочатку домовилися, що займемо особняк Медведчука. І це було справедливо, він ворог України і те, що було вкрадено у народу, має працювати на народ. Проте жити там неможливо, бо там не закінчився ремонт. Ми опинилися у цьому домі та через годину був дзвінок від Віктора, ми дуже швидко домовилися, що залишаємось тут за згодою сторін, а бажаючих було багато, морська піхота, наприклад. Офіційно будинок належить доньці другого президента України Леоніда Кучми. Зараз, я відчуваю, у нас з'явилося різне розуміння "за згодою сторін" нашого джентльменського договору. Нам пропонують покинути приміщення", – розповів начальник Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко.

На сьогодні в особняку мешкають волонтери медики, які цілодобово виїжджають на екстрені випадки. Серед нинішніх мешканців особняка – дві громадянки Канади. Очікують волонтера із США. Тут же організовано великий склад медичних препаратів та обладнання.

Садиба Медведчука

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
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