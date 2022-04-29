В окупованому Донецьку сталася потужна пожежа на нафтобазі (фото, відео)

Так звана місцева влада ще не прокоментувала спалах у місті

У Донецьку пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці у п'ятницю, 29 квітня, в окупованому Донецьку у Кіровському районі міста спалахнула нафтобаза. Причина пожежі поки що невідома.

Про це повідомив Telegram-канал Типовий Донецьк.

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Перед світанком пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі міста. Очевидці опублікували перші кадри.

На опублікованих в мережі фото за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.

Так звана місцева влада ще не прокоментувала інцидент.

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ЗСУ відбили 9 атак окупантів на Донбасі

На лінії фронту Луганської та Донецької областей відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили безліч ворожої техніки. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Знищено дев’ять танків, 11 артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, три бойові броньовані машини, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, чотири паливозаправники та одну зенітну установку", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи ППО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Після окупації Новотошківського росіяни організували наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

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