У Миколаївській області окупанти знищили 600 кг добрив, виникла пожежа

Рятувальні служби спрацювали оперативно

Окупанти обстрілюють Миколаївську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. 1 травня вороги здійснили артилерійсько-мінометні обстріли регіону та потрапили у сільськогосподарський склад із добривами.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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Як стало відомо, внаслідок обстрілу близько 600 кг добрив вибухнули і виникла пожежа.

"Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу та людям немає. Попередньо обійшлося без постраждалих", – заявили у відомстві.

Удар по Миколаївській області

Раніше ми писали, що у Миколаєві прогримів вибух, користувачі Мережі повідомляли про рожевий стовп диму. Візуально він був схожий на гриб. Пізніше інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У повідомленні він натякнув на те, що приліт був по об'єкту з добривами.

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"Окупанти проти українських добрив", – написав Кім.

Пізніше він зазначив, що "хмара вже біла". Після перевірки глава області заявив, що "повітря чисте".

"Селітра/нітроамофоску. Повітря чисте , – додав голова ОВА.

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