У Миколаєві та Херсоні чути вибухи, куди влучили ракети загарбників – подробиці

Мер Миколаєва закликав не публікувати фото з місць обстрілу

Сенкевич закликав усіх мешканців Миколаєва перейти в укриття. Колаж "Сьогодні"

Ранок у середу, 29 червня, у Миколаєві почалося неспокійно. У місті пролунали вибухи.

Інформацію про вибухи на своїй сторінці в Telegram підтвердив мер Миколаєва Олег Сенкевич.

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Подробиці

"З ранку в Миколаєві пролунали потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики. Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги. Не публікуйте фотографії з місць обстрілу.", – повідомив Сенкевич.

Трохи пізніше мер міста повідомив, що у Миколаєві російська ракета потрапила до житлового багатоповерхового будинку. Інформація про можливі жертви уточнюється.

Також вибухи було чути у Херсоні.

"У Миколаєві та Херсоні чути вибухи", – йдеться у додатку "еТревога"

РФ завдала ракетного удару по Миколаєву

Також окупанти 28 червня завдали ракетного удару по Миколаєву. Над містом стояв густий чорний дим. Місцеві жителі чули два гучні вибухи. Після цього у небі з'явився стовп чорного диму. Наразі з'ясовуються всі деталі.

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Нагадаємо, російські злочинці обстріляли ракетами Миколаїв. Орки запустили по місту 11 ракет. Одна з них поцілила в центральний стадіон Миколаєва.

Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Миколаєву касетними снарядами. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль.