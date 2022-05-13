У Мінфіні розповіли, скільки грошей витратили на військові потреби

Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги

Марченко розповів, що Україна витратила понад 8 млрд доларів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що Україні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби.

Про це повідомляє Reuters.

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Як розповів Марченко, 8,3 млрд доларів були спрямовані "на все: від закупівель і ремонту зброї до фінансової підтримки тимчасових переселенців". Конкретні статті витрат він не навів.

За його словами, у квітні уряд зміг зібрати тільки 60% податкових надходжень. У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків, вважає міністр. Він додав, що Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби.

Україні доведеться ще сто років боротися з наслідками війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні може знадобитися близько ста років для подолання наслідків війни, яку розв'язала Росія.

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"Той, хто живе в Німеччині, знає, що бомби, які впали тут під час Другої світової війни, знаходять і сьогодні. Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки: усі снаряди, які зараз запускаються, можуть роками залишатися у ґрунті", — сказав Шольц.

Крім того, канцлер зазначив, що російська загарбницька війна — це не лише війна проти України, "а й війна з наслідками для всього світу", маючи на увазі зростання цін на енергоносії та харчові продукти, загрозу голоду в бідних країнах.

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