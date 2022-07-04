У Маріуполі стався обвал будинку на вулиці Зеленського (фото)

У підвалі обваленого будинку була жінка

У Маріуполі нова НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі почали обвалюватися постраждалі від обстрілів будинки. Перший – по вулиці Зеленського, 30. У цей момент у підвалі будинку була жінка.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, у підвалі обваленого будинку знаходилася жінка, яку, на щастя, вдалося дістати з-під завалів.

Причина обвалів – повні підвали води через експерименти з водопостачанням.

"Вода добиває те, що почали бомби окупантів. У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де", – зазначив Андрющенко.

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Зруйнований будинок

Ситуація у Маріуполі

Місцеві жителі, яких росіяни залучили до розбирання завалів, підірвалися на гранаті. В підлітка чисельні осколкові поранення, у чоловіка поранення легень, живота. Обидва в реанімації у тяжкому стані. Андрющенко попередив, що робота на розборі завалів небезпечна.

У тимчасово окупованому Маріуполі планується перша вистава на 10 вересня — там, де росіяни скинули бомбу та вбили сотні людей. Російська авіація 16 березня завдала удару по драмтеатру, в бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Внаслідок цього була зруйнована центральна частина будівлі театру, через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.

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Також Андрющенко розповідав, що в Маріуполі катастрофічна нестача води – місцеві жителі вже збирають воду з калюж. Водночас окупанти брешуть, що проблему "вигадала українська пропаганда".

Крім того, у Маріуполі знайдено нову братську могилу за адресою вул. Київська 53. У ній з кінця лютого поховано понад сотню тіл.