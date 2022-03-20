У Маріуполі прикордонники знайшли у смартфоні і музичній колонці маячки для коригування вогню

Невідомі залишили пристрої із сигнальними передавачами

Військовослужбовці Держприкордонслужби захищають місто. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

У Маріуполі українські прикордонники викрили спробу коригування вогню за допомогою маячків, замаскованих у цінні гаджети.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Що відбулося

Прикордонники помітили зупинку цивільного автомобіля неподалік позицій Сил оборони України. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку – у кожному з цих пристроїв були заховані сигнальні передавачі, які прикордонники знищили на місці.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби з прикордонного загону та загону морської охорони боронять місто з перших днів і разом з бійцями ЗСУ та Нацгвардії дають відсіч воєнним злочинцям, які з усіх боків оточили та ведуть вогонь по місту", – вказали в службі.

У Маріуполі окупанти розбомбили школу мистецтв

У Маріуполі військові РФ вкотре обстріляли бомбосховище, в якому були люди.

"Російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі Маріуполя, де від обстрілів ховалися близько 400 жителів міста – жінки, діти та люди похилого віку", – повідомляє Маріупольська міськрада.

Внаслідок обстрілу будинок був зруйнований, під завалами перебувають люди.

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