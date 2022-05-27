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У Маріуполі окупанти розбомбили завод і перетворили його на масовий могильник (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 травня, 11:16
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Тіла загиблих запакували у пластикові мішки та вивезли для поховання у братській могилі
МНС РФ знайшли місце з тілами загиблих маріупольців. Фото: колаж "Сьогодні"
МНС РФ знайшли місце з тілами загиблих маріупольців. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі вкотре виявили могильник. У ньому знайшли близько 70 тіл загиблих. Російські окупанти запакували тіла у пластикові мішки та вивезли.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Деталі

Під час розбору завалів МНС РФ на вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Октябрь" знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама – людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих запакували у пластикові мішки та вивезли для поховання у братській могилі у с. Старий Крим.

Ідентифікація не проводилася, але місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з огляду на стан тіл.

"Скількі таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні? Лють. Просто лють", – наголосив Андрющенко.

У Маріуполі братські могили є майже в кожному районі – радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як харчуються мешканці окупованого міста: всього пів булки та пляшка води на день на людину. Місто продовжує занурюватись за межу гуманітарної катастрофи. Про це радник мера повідомив телеведучому Василю Голованова в ефірі проекту FREEДOM на YouTube-каналі Україна 24.

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Андрющенко насамперед наголосив, що ситуація, на жаль, не змінюється на краще. У Маріуполі погіршується ситуація з водою, медичним обслуговуванням та ліками.

Також росіяни використовують евакуацію, як прикриття та спроби сховати сліди власних злочинів. 21 квітня разом із журналістами вони знайшли першу братську могилу завдовжки 300 метрів.

За словами Андрющенка, наступного дня, 22 квітня, у місті знайшли ще одну братську могилу. У ній у пакетах росіяни сховали частини тіл загиблих маріупольчан. Радник мера зазначив, що такі могили є практично у кожному районі міста.

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"Це жахливо. Як ми шукатимемо та ідентифікуватимемо людей, як їх шукатимуть родичі, – відбувається щось нелюдське насправді", – резюмував він.

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