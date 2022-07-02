У Маріуполі директорка школи стала зрадницею за рублі (фото)

Жінка по соціальних мережах здавала позиції українських захисників

Ірина Фомічова з Маріуполя перейшла на бік російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі директорка школи №51 Ірина Фомічова самостійно перейшла на співпрацю з російськими окупантами. Нині вона очолила школу №5. Також жінка є колишньою депутаткою "Опозиційного блоку" Маріупольської міської ради.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Подробиці

За словами Андрющенка, Ірина Фомічова під час блокади Маріуполя по соціальних мережах здавала позиції українських захисників, зокрема не без її участі 51 школу було зруйновано.

Уквітні -травні з початку окупації своїх учнів з батьками, що виказали бажання покинути Маріуполь в евакуацію в Україну, жінка спрямивала на розбір завалів для самостійного пошуку шкільних журналів і табелів. Водночас вона мала можливість відновити та підтвердити результати навчання через електроний щоденник.

Також жінка вербує вчителів співпрацювати з російськими окупантами, зокрема примусом. За це росіяни добре оплачують її послуги у рублях.

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"Періодично з'являється у Viber, то можете переказати привіт особисто. Мр*Zота. Відплата вже поруч", – наголосив радник мера.

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Ірина Фомічова перейшла на бік окупантів

Бойченко назвав зрадників, які здали Маріуполь

Депутати від ОПЗЖ стали диверсантами на користь окупаційних російських військ – про це розповів мер міста Вадим Бойченко в інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

"Окупаційні російські війська робили все цинічно, за методичкою, використовуючи своїх диверсантів, які є "Опозиційною платформою – За життя". Це депутати міської ради, конкретно Костянтин Іващенко, який запропонував себе як нового такого, у лапках, "мера". І тепер ми розуміємо, чому так швидко їм вдалося знищити все, що стосується життєзабезпечення. Нас залишили за п'ять днів без електроенергії, без тепла, без води та без зв'язку. Тобто хтось конкретно коректував вогонь", – сказав він.

Раніше ми розповідали, що у Маріуполі зрадники з ОПЗЖ допомогли окупантам знищити найбільший склад з гуманітарною допомогою.