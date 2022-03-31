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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Кропивницькому 7-річна дівчинка торгувала квітами, щоб купити бронежилет для ЗСУ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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31 березня, 09:27
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За кілька годин дівчинка вторгувала 4 тисячі гривень, а до них доклала ще 1500 гривень з власної скарбнички
Семирічна волонтерка збирала кошти на бронежилет
Семирічна волонтерка збирала кошти на бронежилет / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кропивницькому 7-річна Варвара Хлевицька продавала тюльпани, щоб допомогти українській армії. Дівчинка дістала власну скарбничку, де збирала гроші на новий телефон, але на якісний захист для військових того не вистачило, тому вона вирішила дозбирати необхідну суму за допомогою квітів.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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"Я хочу сама допомогти солдатам", – сказала Варвара.

Дівчинка в центрі Кропивницького продавала тюльпани, а біля неї була табличка з написом: "купи квітку, а я куплю бронік".

Вартість квітки встановлюють самі покупці. Хтось дає 10 гривень, хтось 100 і 200.

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"Коли вона по телевізору побачила "допоможіть армії", то почала думати, чим вона може допомогти", - сказала мама Варвари Марина Хлевицька.

Квіти дівчинці безкоштовно дали місцеві квіткарі, а табличку малювала з мамою. За кілька годин Варвара вторгувала 4 тисячі гривень. До них доклала ще півтори з власної скарбнички.

"Я збирала собі на новий айфон і вирішила віддати солдатам", – сказала дівчинка.

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На зібрані гроші волонтери придбали бронежилет. Його Варвара особисто подарувала захиснику.

В магазині мобільних телефонів дізнались про вчинок 7-річної Варвари і подарували юній волонтерці телефон.

Як стати волонтером в Україні?

Ми зібрали кілька перевірених організацій, завдяки яким кожен небайдужий українець може долучитися до допомоги своїм співгромадянам у такій непростій ситуації:

  1. платформа Donor.ua. Там реєструються донори та пацієнти, які потребують крові. Платформа містить необхідні інструкції, адреси центрів донорства;
  2. Центр спільних дій. Організація шукає тих, хто готовий дати притулок співвітчизникам, що втікають від бомбардувань. Жителі Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької чи Рівненської областей, які готові прийняти у себе кілька людей, можуть заповнити цю форму.
  3. Українська Волонтерська Служба. Найбільша потреба в волонтерах у напрямках: координація центрів допомоги для ВПО, підготовка потенційних місць розміщення людей, психологічна допомога для дітей та підлітків, здавання крові на донорство, організація допомоги літнім людям, авто-волонтерство (водії з власним транспортом).

Також, якщо ви є спеціалістом в якійсь сфері, ви можете надавати безкоштовні консультації тим, хто цього дійсно потребує. Таким чином ви теж долучитеся до кагорти тих, хто не стоїть осторонь чужої біди.

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