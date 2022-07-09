У Кривому Розі після повітряної атаки РФ виявили "цікаву" знахідку (фото)

Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення школи, дитсадок та автомобілі

РФ вдарила по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

9 липня російські окупанти завдали ракетного удару касетними боєприпасами в одному з районів Кривого Рогу Дніпропетровської області. Після обстрілу виявили нові блоки керування ракетами Торнадо-С.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

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Як стало відомо, у районі обстрілу знайшли касетні бойові елементи та сучасні російські блоки системи керування 9Б706.01 для ракет 300-мм.

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Чим обстріляли Кривий Ріг. Фото: прокуратура

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Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення школи, дитсадок та автомобілі городян. Якісь військові об'єкти на даній території відсутні.

Обстріл Кривого Рогу

Російська армія у суботу вранці, 9 липня, обстріляла Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Обстріл російських військових забрав життя 41-річної жінки та 20-річної дівчини. Крім того, внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали занозові поранення. Їх госпіталізували до медустанови.

Росіяни також пошкодили школу та кілька будинків. Згоріла машина, що стояла поруч.

Голова Криворізької ВА Олександр Вілкул повідомив деталі ранкового обстрілу Інгульця. За його словами, з РСЗВ "Торнадо-С" громаду зранку обстріляли з району між Новорайськом та Костиркою. У мирні райони полетіло 10 ракет – осколкові та касетні боєкомплекти.

Загибла 41-річна жінка – кухар у дитячому садку, йшла на роботу.

20-річна дівчина – у дуже важкому стані, серйозні травми в області серця та печінки, лікарі виборюють її життя.

43-річний чоловік отримав множинні осколкові поранення середньої тяжкості.

Раніше ми повідомляли, що 18 червня Росія вдарила ракетами по Кривому Розі, є постраждалі.

Також нагадаємо, у ніч проти 10 червня у Криворізькому районі ворог обстріляв дві громади – Зеленодольську та Широківську. Бив по населених пунктах з артилерії та "Ураганів". Двоє людей отримали поранення.