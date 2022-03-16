У Києві затримали священника УПЦ (МП), який допомагав окупантам з РФ (фото)

У телефоні священника виявили листування з російськими окупантами, в якому обговорювали напад на Київ

Священника затримали у його будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 16 березня, у Києві затримали священника Московського патріархату отця Онуфрія.

Про це пише Telegram-канал Київ Оперативний.

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Під час обшуку в його будинку з'ясувалося, що священник Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) співпрацював із спецслужбами РФ.

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У телефоні священника було листування з окупантами, де обговорювався напад на Київ.

"За 15 км від Києва, брате. Вночі почнемо. Буде штурм. 45 000 чеченців з нами", – пише окупант.

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За повідомленням Національної поліції України, працівники Департаменту карного розшуку затримали підозрюваного у шпигунській діяльності, та пов’язану з ним особу, яку у соціальних мережах називають "священиком Московського Патріархату отцем Онуфрієм (Сергій Тарасов)".

Київська Митрополія повідомляє, що у штаті Української Православної Церкви ієромонаха Онуфрія з мирським ім’ям Сергій Тарасов не існує та Українська Православна Церква до нього відношенням не має.

Епіфаній благословив українців

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній наголошує, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхомв очах церкви. Про це митрополит сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли до нашої домівки, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас із мечем, він від того меча і загине", – зазначив предстоятель ПЦУ.

Також митрополит закликав усіх православних України, зокрема вірян та священнослужителів Московського патріархату, об'єднатися навколо визнаної автокефальної помісної Православної церкви.

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