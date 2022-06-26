В ISW розповіли, як може змінитися робота партизанів на окупованих територіях

Українське військове керівництво найближчим часом збирається взяти під контроль дії партизанського руху на окупованих територіях.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Основною метою є підірвати контроль Росії та, швидше за все, підготуватися до скоординованих операцій з українськими силами.
Ракетний удар по Києву
За словами генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, українські партизани лише чекають відповідного моменту, щоб приєднатися до боротьби з ворогом.
Партизанський рух
- У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника.
- Українські партизани знищили російських солдатів у їхньому власному тилу. В окупованих Росією містах вони вбили понад 100 російських солдатів у тилу ворога.
- У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче добираються до міста і незабаром його звільнять.
- Партизани України розповіли, як ефективно "кришити" ворога за містом.
- У захопленому Бердянську Запорізької області пролунало кілька вибухів, там українськими партизанами було знищено один з військових вантажів окупанта.