В ISW оцінили, чи принесуть успіх Путіну нові командувачі війни в Україні

Російський президент вкотре ініціював кадрові перестановки

Путін вкотре замінив командувача війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив перестановку кадрів командування так званою спецоперацією Росії. На думку військових аналітиків, ситуація в Україні для Кремля не поліпшується.

Про це повідомляє ISW.

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Зокрема, Міноборони Росії заявило, що керівництво його центральним та південним угрупованнями військ в Україні змінилося, підтвердивши попередню оцінку ISW про те, що найвище командування Росії реструктурує керівництво операціями в Україні.

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив 24 червня, що командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін командує "центральним" угрупованням військ, що відповідає за бойові дії в районі Лисичанська (і ймовірно, Сєвєродонецька).

Конашенков також сповістив, що генерал армії Сергій Суровікін, командувач Повітряно-космічних сил Росії, очолив "південне" угруповання військ та керував оточенням Гірського та Золотого.

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Сергій Суровікін та Володимир Путін

Міноборони Великої Британії підтвердило, що російське командування відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад в Україні, серед них командувача Повітряно-десантних військ (ВДВ) генерал-полковника Андрія Сердюкова та командувача Південного військового округу Олександра Дворнікова, який, ймовірно, виконував обов'язки головного командувача в Україні.

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За повідомленнями британської розвідки, тепер війною в Україні фактично керує генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що надзвичайно велика кількість ударів по Україні вночі проти суботи, 25 червня, може бути пов'язана з тим, що у російських військ з'явився новий командувач – Сергій Суровікін, глава ВКС РФ.

Нагадаємо, Російська Федерація звільнила своїх високопоставлених командирів, які "погано керували" на початку вторгнення Росії в Україну.