В ISW назвали дві найгарячіші точки на Донбасі

Російські війська проводять перегрупування

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжували спроби оточити Лисичанськ і здійснювали наступальні операції на південь та південний захід від міста. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні за підсумками 1 липня.

Окупанти вели наступальні операції в населених пунктах на південь і на південний захід від Лисичанська, прагнучи оточити місто і перерізати шляхи тилового забезпечення українських військ. Також російські війська продовжують штурмувати Лисичанський НПЗ. Зазначається, що вони закріпили позиції у північно-західній та південно-східній частинах заводу.

Реклама

Війська РФ не досягли шосе Бахмут – Лисичанськ, але не дають українським силам можливості використати його, продовжуючи артилерійські та авіаційні обстріли позицій ЗСУ вздовж дороги.

Також російські військові сили зосередились на перегрупуванні та покращенні своїх тактичних позицій на північ від Слов'янська — ймовірно, для того, щоб відновити наступ.

Російське Міноборони заявило, що російські війська захопили Лисичанський желатиновий завод, але українські офіційні особи спростували цю заяву – ЗСУ відбили атаку росіян на завод.

Реклама

Окупанти атакували Тополівку, північну частину Волчеярівки та Малорязанцеве, а також блокують українські комунікації вздовж дороги Тополівка-Лисичанськ.

Крім того, росіяни вели артилерійський вогонь і наносили авіаудари трасою Т1302 Бахмут-Лисичанськ, але станом на 1 липня повністю дорогу не перекрили.

ЗСУ, у свою чергу, здійснюють точкові удари по російських складах поставок та транспортних засобів поблизу Ізюму.

Реклама

Окупанти не проводили підтверджених наземних атак на півночі Харківської області та продовжували обстрілювати українські позиції на північ від Харкова.

Російська влада продовжує зусилля щодо розширення резерву новобранців, доступних для участі у бойових діях в Україні.

Зведення Генштабу

Станом на 2 липня на Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковування дій наших військ та недопущення подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії у напрямку Кочубеївка – Дементіївка.

На Слов'янському напрямі ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв із артилерії низку районів.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, також ворог завдав авіаударів.

Також окупанти продовжують намагатися захопити Луганську область. Там росіяни роблять все, щоб оточити українські війська у Лисичанську. На Краматорському напрямку відновилися бойові дії.

Крім того, окупанти вертольотами атакували ЗСУ у відбитих населених пунктах Херсонської області.